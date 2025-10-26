Πειραιάς: Ληστές εισέβαλαν σε διαμέρισμα - Έδεσαν τον 62χρονο ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήματα
Ο 62χρονος δεν ανέφερε τραυματισμό από την εισβολή στο σπίτι του
Μια ληστεία σημειώθηκε στον Πειραιά το βράδυ του Σαββάτου.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δύο άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους παραβίασαν την κεντρική πόρτα ενός διαμερίσματος στην οδό Καραολή και Δημητρίου.
Μέσα στο σπίτι, ακινητοποίησαν έναν 62χρονο, δένοντας τα χέρια και τα πόδια του με σχοινί, και στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Ο άνδρας δεν τραυματίστηκε.
