Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 45'
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (29/10).
Ιδιαίτερη δύσκολη είναι η εικόνα στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Περιφερειακή Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Ταυτόχρονα σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από Παιανία έως Κηφισίας, και από στην Περιφ. Υμηττού από κόμβο Παπάγου έως κόμβο Κηφισίας.
Την ίδια ώρα με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, ενώ στον Κηφισό εντοπίζονται προβλήματα στο τμήμα από Αιγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφεια.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα, καθώς από το Χαϊδάρι έως τον κόμβο με τον Κηφισό η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο».