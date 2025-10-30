Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του Μόρνου: Ανακοινώσεις μέτρων για τη λειψυδρία από την κυβέρνηση

Το χωριό Κάλλιο αναδύθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου εξαιτίας της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Η στάθμη του νερού στον Μόρνο έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με τις τελευταίες μετρήσεις να καταγράφουν σημαντική υποχώρηση της λίμνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η έκταση της λίμνης έχει μειωθεί κατά περίπου 44% σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων τελευταίων ετών, φτάνοντας στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που αποτελεί την χαμηλότερη καταγραφή της δεκαετίας.

Σήμερα στις 11:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και αναμένεται να ανακοινώσει τη λήψη μέτρων.

Πέρυσι τα αποθέματα νερού ξεπερνούσαν τα 279.373.000 κυβικά μέτρα, σήμερα ανέρχονται σε μόλις 152.909.000. Η μείωση στη συνεχιζόμενη λειψυδρία, στις ελάχιστες βροχοπτώσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες.

«Η λειψυδρία είναι μόνιμο πρόβλημα»

«Η λειψυδρία δεν είναι ένα εποχικό πρόβλημα. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που αυξάνει κάθε χρόνο και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπερκατανάλωση του νερού» επισημαίνουν οι ειδικοί.

Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει την περιοχή τα τελευταία χρόνια, όσο και στην αυξημένη κατανάλωση νερού. Παρά την πρόσφατη βροχόπτωση στις αρχές Οκτωβρίου 2025, το συνολικό ύψος βροχής για το έτος παραμένει το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών.

Η πτώση της στάθμης του νερού επηρεάζει σημαντικά την επάρκεια των υδατικών πόρων για την ύδρευση της Αττικής αλλά και την αγροτική παραγωγή, δημιουργώντας ανησυχίες για την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση συναγερμού, ενώ εξετάζονται μέτρα για την διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την ξηρασία και την υπερκατανάλωση.

