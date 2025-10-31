Ασπρόπυργος: Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας η 10χρονη - Πώς έγινε η τραγωδία

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε σε σχολείου του Ασπροπύργου όταν μια 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε στο προαύλιο.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδεία, η μαθήτρια κατέρρευσε ξαφνικά στον χώρο του σχολικού γηπέδου μπάσκετ στον Ασπρόπυργο, όπου βρισκόταν σε περπάτημα και όχι κατά τη διάρκεια γυμναστικής.

Σύμφωνα με την καρτέλα υγείας της, το παιδί δεν είχε καταγεγραμμένα ιατρικά προβλήματα και μπορούσε να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

Άμεσα ο γυμναστής αντιλήφθηκε το περιστατικό και κάλεσε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ.

Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της μαθήτριας στο Θριάσιο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της μαθήτριας, ενώ το σχολείο συνεργάζεται πλήρως με τις υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

