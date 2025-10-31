Ασπρόπυργος: Σοκ από τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας - «Κλαίμε όλοι»

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τα όσα διαδραματίστηκαν σε σχολείο του Ασπροπύργου όπου ένα δεκάχρονο κορίτσι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Το άτυχο κορίτσι μετεφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, σε κατάσταση σοκ, ανέφερε πως «κλαίμε όλοι. Οι συνάδελφοι έκαναν κάθε προσπάθεια να κρατήσουν το παιδί στη ζωή».