Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο, καθώς ένα κοριτσάκι 10 ετών κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου της, την ώρα της γυμναστικής και πέθανε.

Το παιδί κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου, στο 10ο δημοτικό Ασπροπύργου. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Θριάσειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λιποθυμικό επεισόδιο.

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση ο γυμναστής του σχολείου, προκειμένου να διελευκανθεί το τι συνέβη.

Άμεσα στο σχολείο βρέθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, το κοριτσάκι όμως ήταν άσφυγμο και απνοϊκό. Για περισσότερο από μία ώρα, οι γιατροί στο Θριάσειο επιχειρούσαν να το επαναφέρουν, ωστόσο χωρίς να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατο του κοριτσιού είναι ότι αυτός προήλθε από παθολογικά αίτια.

Πηγές από το υπουργείο Παιδείας αναφέρουν ότι την ώρα που κατέρρευσε, το παιδί δεν έκανε γυμναστική. Αναφέρουν ότι περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ, στο προαύλιο του σχολείο. Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε «άσκηση χωρίς περιορισμούς», οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα για το οποίο να είχε ενημερωθεί το σχολείο.

Την ώρα του περιστατικού, ο γυμναστής του σχολείου κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ. Την ίδια στιγμή, εκλήθη το ασθενοφόρο που έφτασε άμεσα στο σχολείο.

