Χωρίς τέλος τα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ ο Λεκαβίτσιους με Σολνόκι - Δεν ταξιδεύει κι ο Σίλβα

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι ο Λιθουανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής.

Στην Ουγγαρία δεν θα ταξιδέψει κι ο καταπονημένος Κρις Σίλβα, ο οποίος, μολονότι άρρωστος, έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επίσης, ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλο και Μπράουν.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο της και την απευθείας πρόκριση στους «16» και στην αναμέτρηση της Τρίτης (16/12) θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση με το απόλυτο (βλ. «6 στα 6»)

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Νοκ άουτ τέθηκε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους, που σημαίνει ότι η «Βασίλισσα» θ’ αγωνιστεί με «μισή ομάδα» στην αυριανή αναμέτρηση του BCL με Σολνόκι, στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας.

Ο Λιθουανός άσος διεγνώσθη (και αυτός) με ίωση και αποκλείστηκε από την αποστολή. Εκτός τέθηκε και ο καταπονημένος (από την εμφάνιση με Παναθηναϊκό ΑKTOR) Κρις Σίλβα, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα, εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν».

