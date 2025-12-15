Χωρίς τέλος τα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ ο Λεκαβίτσιους με Σολνόκι - Δεν ταξιδεύει κι ο Σίλβα

Τα προβλήματα δεν έχουν τέλος στην ΑΕΚ, καθώς πρόβλημα αποκόμισε κι ο Λούκας Λεκαβίτσιους, με αποτέλεσμα ο Ντράγκαν Σάκοτα να μην τον υπολογίζει για το ματς της 6ης αγωνιστικής στο Basketball Champions League κόντρα στη Σολνόκι.

Βαγγέλης Πάτας

Λούκας Λεκαβίτσιους ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι ο Λιθουανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής.

Στην Ουγγαρία δεν θα ταξιδέψει κι ο καταπονημένος Κρις Σίλβα, ο οποίος, μολονότι άρρωστος, έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επίσης, ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλο και Μπράουν.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο της και την απευθείας πρόκριση στους «16» και στην αναμέτρηση της Τρίτης (16/12) θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση με το απόλυτο (βλ. «6 στα 6»)

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Νοκ άουτ τέθηκε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους, που σημαίνει ότι η «Βασίλισσα» θ’ αγωνιστεί με «μισή ομάδα» στην αυριανή αναμέτρηση του BCL με Σολνόκι, στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας.

Ο Λιθουανός άσος διεγνώσθη (και αυτός) με ίωση και αποκλείστηκε από την αποστολή. Εκτός τέθηκε και ο καταπονημένος (από την εμφάνιση με Παναθηναϊκό ΑKTOR) Κρις Σίλβα, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα, εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο αν την προκαλέσουν αντιδρά» λέει η αδελφή της 16χρονης που τραυμάτισε με μαχαίρι 16χρονη στην Κυψέλη

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Η παχυσαρκία ως νόσος και η αντιμετώπισή της: «Αλλάζουμε Ζωή» στην ημερίδα του Newsbomb.gr και της UNICEF

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη από υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης - Έκλεψαν e-pass από απορριμματοφόρα και τα χρησιμοποιούσαν για προσωπικές τους μετακινήσεις

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπλόκα αγροτών: Αύξηση 15% στα μεταφορικά κόστη των επιχειρήσεων λόγω των κινητοποιήσεων

16:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

16:44LIFESTYLE

Κατερίνα Στικούδη: Επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί: Το άλυτο μυστήριο που ενέπνευσε τον Τσαφούλια για τη σειρά της χρονιάς

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε παζάρι της Κομοτηνής: Πέντε δράστες επιτέθηκαν με μαχαίρι σε γυναίκα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο περιστατικό στη Λαμία: Ανήλικες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια στο κέντρο της πόλης - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

16:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Αυτά είναι τα 8 «θεμέλια» για το δημόσιο σχολείο - Ίσες ευκαιρίες, νέα προγράμματα και live ψηφιακό φροντιστήριο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ανησυχία στην κρητική ομογένεια μετά την τρομοκρατική επίθεση - Συναγερμός εν όψει μεγάλου συνεδρίου

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Αζερμπαϊτζάν: Ευρείας κλίμακας αμνηστία για 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ

16:22LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βραβεία Φιλοζωίας 2025: Ένας νέος θεσμός που τίμησε όσους δίνουν φωνή στα ζώα που δεν έχουν

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου προς τους ηθοποιούς: Το «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» επιχειρεί να κλείσει τα θέατρα

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις φρίκης: Μαχαιρωμένοι στον λαιμό ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του - Ο καυγάς με κλωτσιές από «επικίνδυνο» μέλος της οικογένειας

16:19ΥΓΕΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Οι δαπάνες υγείας για νοσοκομεία, φάρμακο - Αδιέξοδο βλέπουν οι υγειονομικοί - Συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού σε Μυρτώο Πέλαγος και κεντρικό Αιγαίο - Δείτε φωτογραφίες

16:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς τέλος τα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ ο Λεκαβίτσιους με Σολνόκι - Δεν ταξιδεύει κι ο Σίλβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:22LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νέα ζωή των Άσαντ στη Μόσχα: Τα πολυτελή γυμναστήρια, τα ταξίδια στα ΗΑΕ και η μάχη της Άσμα με τη λευχαιμία

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

15:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας προς αγρότες: Υπάρχουν περιθώρια για μείωση τιμής σε ρεύμα, καύσιμα και 100% αποζημιώσεις ζημιών από ΕΛΓΑ - Πρόσκληση για «ουσιαστικό διάλογο, όσο νωρίτερα»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο δεύτερος ήρωας του Σίδνεϊ: Αφόπλισε δράστη αλλά δέχτηκε πυρά επειδή τον πέρασαν για έναν από τους σκοπευτές

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταϊ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

14:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ξαφνικά έβγαλε πεταλούδα και την χτύπησε στην κοιλιά και το χέρι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για το μαχαίρωμα σε γυμνάσιο στην Κυψέλη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη σε κοιλιά και χέρι μόλις είχε μεταφερθεί στο 15ο Γυμνάσιο από άλλο σχολείο όπου είχε ξαναβγάλει μαχαίρι

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις φρίκης: Μαχαιρωμένοι στον λαιμό ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του - Ο καυγάς με κλωτσιές από «επικίνδυνο» μέλος της οικογένειας

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελομακάρονα: Το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Πότε και πού θα βρέξει

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κορίτσι 2 ετών περιπλανιόταν ξυπόλητο στο δάσος στις 3 τα ξημερώματα - Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μετά

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει το «Κίνημα Δημοκρατίας ο Κασσελάκης; Αποκωδικοποιώντας την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για έκτακτο συνέδριο

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ