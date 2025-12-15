Βραβεία Φιλοζωίας 2025: Ένας νέος θεσμός που τίμησε όσους δίνουν φωνή στα ζώα που δεν έχουν

Η Ελλάδα κάνει διαρκή βήματα να γίνει ένας τόπος που προστατεύει τα ζώα στην πράξη

Βραβεία Φιλοζωίας 2025: Ένας νέος θεσμός που τίμησε όσους δίνουν φωνή στα ζώα που δεν έχουν

Η κατάμεστη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Βραβεία Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές 2025 την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τα «Βραβεία Φιλοζωίας 2025 – Ηρωικές Καρδιές», καθώς και τους 168 βραβευθέντες που με το έργο τους αποτελούν ζωντανό κύτταρο προσφοράς και ανθρωπιάς σε όλη τη χώρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, σε μια κατάμεστη αίθουσα 430 καλεσμένων που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να στηρίξουν και να τιμήσουν μία κοινή υπόσχεση: ότι η προστασία των ζώων μας ενώνει πέρα από αποστάσεις, γεωγραφίες και ρόλους. Ήταν η πρώτη μεγάλη θεσμική βραδιά αφιερωμένη σε όλους όσοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός πανελλαδικού δικτύου ευθύνης, συνέπειας και συνεργασίας.

2-brabeia-filozwias-2025-hrwikes-kardies.jpg

Ο Ειδικός Γραμματέας κύριος Νίκος Χρυσάκης κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση Βραβεία Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές 2025 την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Βασίλειος Σπανάκης ανέφερε: «Η πρώτη διοργάνωση των Βραβείων Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το εύρος και το βάθος της δουλειάς που γίνεται σε όλη τη χώρα για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Οι άνθρωποι και οι φορείς που τιμήθηκαν αποτελούν ζωντανά παραδείγματα συνεργασίας, ευθύνης και καθημερινής προσφοράς. Ως Πολιτεία, έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε με σταθερό ρυθμό τις μεταρρυθμίσεις που θωρακίζουν ένα σύγχρονο πλαίσιο ευζωίας των ζώων, και η σημερινή αναγνώριση ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν με συνέπεια σε αυτό το έργο και να συγχαρώ θερμά την Ειδική Γραμματεία για τον επαγγελματισμό και την οργανωμένη δουλειά που επέτρεψαν τη δημιουργία ενός θεσμού με πραγματική ουσία.»

3-brabeia-filozwias-2025-hrwikes-kardies.jpg

Ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς κ. Νίκος Χρυσάκης σημείωσε: Οι Ηρωικές Καρδιές γεννήθηκαν από την ανάγκη να φωτίσουμε το έργο όλων εκείνων που παλεύουν καθημερινά για την προστασία των ζώων. Γνωρίζουμε ότι στην εκδήλωση δεν ήταν παρόντες όλοι όσοι αξίζουν μια τέτοια διάκριση. Υπάρχουν αμέτρητες ηρωικές καρδιές εκεί έξω που συνεχίζουν αθόρυβα το έργο τους και τις οποίες θα βραβεύσουμε στις νέες πρωτοβουλίες που προγραμματίζουμε. Σε όλους αυτούς τους αφανείς φιλόζωους ήρωες και τις αφανείς φιλόζωες ηρωίδες —εκείνους που καθημερινά φροντίζουν, περιθάλπουν, στειρώνουν και προστατεύουν τα αδέσποτα ζώα— αφιερώνονται τα πρώτα Βραβεία Φιλοζωίας. Η ενσυναίσθηση και η αυταπάρνησή τους αποτελούν την ψυχή αυτής της προσπάθειας και μας υπενθυμίζουν ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, ένα ζώο τη φορά. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο τη δουλειά που ξεκινήσαμε: να χτίζουμε δομές, συνεργασίες και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των ζώων και ενισχύουν την κοινωνική ευθύνη.

4-brabeia-filozwias-2025-hrwikes-kardies.jpg

Ο Υπουργός Εσωτερικών κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος κατά την απονομή του “Τιμητικού Βραβείου Ζωής” στον Τάκη Προεστάκη, ιδρυτή του Takis Shelter, στην εκδήλωση Βραβεία Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές 2025 την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ανάμεσα στις βραβεύσεις που παρουσιάστηκαν ήταν το «Τιμητικό Βραβείο Ζωής» στον κύριο Τάκη Προεστάκη, Ιδρυτή του Takis Shelter, το Ειδικό Βραβείο «Φιλοζωία στην πράξη» στον κύριο Νεκτάριο Παπαζαχαρία, συνιδρυτή του Athens Happy House αλλά και διακρίσεις σε συνεργαζόμενα Υπουργεία και φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φιλοζωικά σωματεία, επιστήμονες, εθελοντές, εκπαιδευτικούς, επιχειρήσεις με φιλοζωική δράση, μονάδες διάσωσης ζώων σε φυσικές καταστροφές και εκπαιδευτές σκύλων.

6-brabeia-filozwias-2025-hrwikes-kardies.jpg

Φιλόζωοι Εθελοντές Πολίτες κατά τη βράβευσή τους από τον Ειδικό Γραμματέα κύριο Νίκο Χρυσάκη στην εκδήλωση Βραβεία Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές 2025 την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ξεχωριστή στιγμή υπήρξε η απονομή του Βραβείου Κοινού που ψηφίστηκε μέσω της εκπομπής «Pet Stories» του ΣΚΑΪ. Μέσα από 6 συγκινητικές ιστορίες, αναδείχθηκε νικήτρια η ιστορία της Μαριάνθης, του αλόγου που βρέθηκε σε συνθήκες εγκατάλειψης στην Αιδηψό αλλά με την κινητοποίηση πολλών φορέων και την καθοδήγηση της Ειδικής Γραμματείας, οδηγήθηκε στο Athens Happy House όπου σήμερα ανακτά τις δυνάμεις της περιστοιχισμένη από αγάπη.

6-brabeia-filozwias-2025-hrwikes-kardies.jpg

Ιδιαίτερη συγκίνηση πρόσφερε η Παιδική Χορωδία του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου, υπό τη διεύθυνση της δασκάλας μουσικής, κυρίας Νίκης Γκαρίπη. Τα παιδιά διαμόρφωσαν νέους στίχους πάνω σε γνωστό παιδικό τραγούδι, εμπνευσμένους από τις φιλοζωικές δράσεις στα σχολεία. Οι παιδικές φωνές πλαισιώθηκαν από έργα του δασκάλου εικαστικών του σχολείου κυρίου Κάρολου Ρωμούση, δημιουργώντας μια στιγμή που υπενθύμισε πως η καλλιέργεια του σεβασμού προς τα ζώα ξεκινά από τα σχολικά θρανία.

5-brabeia-filozwias-2025-hrwikes-kardies.jpg

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κύριος Βασίλειος Σπανάκης με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τη βράβευσή τους στην εκδήλωση Βραβεία Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές 2025 την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη βράβευση των «Ηρωικών Σκύλων»: του SCAR, σκύλου περιπολίας της Ελληνικής Αστυνομίας, του RUDY, σκύλου έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής, της YASMIN, σκύλου του ΟΦΥΠΕΚΑ για εύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων, δύο σκύλων θεραπείας: τον Όλυμπο του οργανισμού Dog Therapy και τον Γιώργο του Athens Happy House— καθώς και τριών σκύλων–οδηγών τυφλών: o BABU της σχολής Lara Guide Dogs, ο NITRO του Κέντρου Σκύλων Οδηγών Ελλάδος και ο DOVI της Σχολής Σκύλων Οδηγών Liberty Assistance and Guide Dogs. Κάθε ιστορία ανέδειξε το πώς τα ζώα, μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία με τον άνθρωπο, συμβάλλουν καθοριστικά σε αποστολές κοινωνικής προστασίας, διάσωσης, υγείας και καθημερινής αυτονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των βραβευθέντων και στην κατηγορία "Δημοσιογράφοι", ήταν ο αρχισυντάκτης του Newsbomb, Σωτήρης Σκουλούδης

efb7c1cf-6f26-4096-b4e6-680002f0e929.jpg

Η Ειδική Γραμματεία εκφράζει ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους Χορηγούς και Υποστηρικτές για την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση της βραδιάς. Ειδικές ευχαριστίες προς τον Μέγα Χορηγό Εθνική Ασφαλιστική για την ευγενική παραχώρηση της εξαιρετικής αίθουσας του Συνεδριακού της Κέντρου, το χορηγό της εκδήλωσης ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τους Χορηγούς Ποτών & Αναψυκτικών Β.Σ. Καρούλιας Α.Ε. και Οίκο ΜΕΤΑΞΑ, αλλά και τον Χορηγό Διαμονής HESTIA, καθώς θεωρήσαμε καθήκον μας να προσφέρουμε φιλοξενία σε όσους ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να παρευρεθούν στην εκδήλωση.

Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά τον Χορηγό Επικοινωνίας Όμιλο Εταιρειών ΣΚΑΪ αλλά και τον Χορηγό Διοργάνωσης & Προβολής Blossom Advanced Communications.

7-brabeia-filozwias-2025-hrwikes-kardies.jpg

Εκπρόσωποι Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων κατά τη βράβευσή τους από τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο στην εκδήλωση Βραβεία Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές 2025 την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Θερμές ευχαριστίες και προς τους υποστηρικτές μας, τις εταιρείες MARS Hellas, Medical Horizons, Πελαργός Κατασκευαστική Ο.Ε., Nephrolife – Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Karabinis Medical, Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής Βουγιουκλάκειο που επέλεξαν να βρίσκονται δίπλα στην Ειδική Γραμματεία σε αυτή την πρώτη μεγάλη διοργάνωση. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τις Εκδόσεις Μεταίχμιο που προσέφερε στα παιδιά της Δ’ Τάξης Δημοτικού του 9ου Δημοτικού Σχολείου βιβλία από τη σειρά «Ιστορίες με ουρά» που εγκαινίασε στις Εκδόσεις Μεταίχμιο η δημοσιογράφος-συγγραφέας κύρια Τασούλα Επτακοίλη.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στις 16 εθελόντριες του Δήμου Μαραθώνα, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή εξέλιξη της ροής της εκδήλωσης. Με συνέπεια, ευγένεια και άψογο επαγγελματισμό, υποστήριξαν κάθε στάδιο της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας ότι ο εθελοντισμός αποτελεί θεμέλιο μιας κοινωνίας που νοιάζεται.

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης & Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Η Ελλάδα κάνει διαρκή βήματα να γίνει ένας τόπος που προστατεύει τα ζώα στην πράξη. Και η βραδιά των «Βραβείων Φιλοζωίας Ηρωικές Καρδιές» έδειξε ότι αυτό το μέλλον το χτίζουμε όλοι μαζί. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η Γενιά της Καλοσύνης — το όραμα της Ειδικής Γραμματείας: μια νέα γενιά που μεγαλώνει με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι σε κάθε ζώο. Γιατί το αύριο της φιλοζωίας το δημιουργούμε, βήμα βήμα, όλοι μαζί.

