Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο κατέρρευσε η 10χρονη

Έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στους συμμαθητές της και επικράτησε πανικός - Φως στα αίτια του θανάτου της 10χρονης θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση

Newsbomb

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο κατέρρευσε η 10χρονη
Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική κατάληξη είχε η 10χρονη μαθήτρια, η οποία έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, καθώς περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ στο προαύλιο του σχολείου της στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα, οι συμμαθητές της έκαναν γυμναστική.

Άμεση ήταν η αντίδραση του γυμναστή και του σχολικού νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε αμέσως και ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καλώντας ταυτόχρονα το ΕΚΑΒ.

Μάχη με τον χρόνο

Ακολούθησε μια αγωνιώδης μάχη του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας με τον χρόνο, λόγω της έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή.

Ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας και, τελικά, μοτοσυκλετιστές της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ. ανέλαβαν τον ρόλο του προπομπού. Χάρη στην παρέμβασή τους, το ασθενοφόρο έφτασε στο σχολείο, περίπου είκοσι λεπτά μετά την κλήση.

Σχολείο Ασπρόπυργος

Αγωνία μέχρι τέλους

Η κατάσταση της μαθήτριας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη: ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Οι διασώστες συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ και, με την Ομάδα ΔΙ.Α.Σ. να ανοίγει τον δρόμο, τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Εκεί, οι ιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν. Παράλληλα, στο νοσοκομείο άρχισαν να φτάνουν οι συγγενείς του παιδιού, βυθισμένοι.

Για τα αίτια του θανάτου του παιδιού, ο οποίος εικάζεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια, θα αποφανθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής για κατάθεση σχετικά με το περιστατικό.

Σχολείο Ασπρόπυργος

Πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας αναφέρουν ότι σύμφωνα με την καρτέλα υγείας της, το παιδί δεν είχε καταγεγραμμένα ιατρικά προβλήματα και μπορούσε να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

«Ήταν ένα παιδάκι κάτω και του έκαναν ΚΑΡΠΑ»

Στην κάμερα του Newsbomb μίλησε ένας περίοικος περιγράφοντας τα όσα είδε την ώρα που κατέρρευσε το 10χρονο κορίτσι. «Ήταν ένα παιδάκι κάτω και του έκαναν ΚΑΡΠΑ», είπε και πρόσθεσε πως «ήταν από πάνω του ο γιατρός του σχολείου». Αμέσως μετά ανέφερε πως «Το πήρε το ασθενοφόρο συνοδεία αστυνομίας». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «Έκλαιγε ένα παιδί», ενώ είπε πως είχαν έρθει ήδη κάποιοι συγγενείς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάρα Φέργκιουσον εγκαταλείπει τον ταπεινωμένο Άντριου και αυτός παζαρεύει με τον βασιλιά Κάρολο σε ποιες κατοικίες θα μετακομίσουν!

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει στο Μετρό του Συντάγματος

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση των πτυχίων καλλιτεχνών με αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάθημα ζωής για την Υπευθυνότητα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην ημερίδα του ΟΠΑΠ

17:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» - Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης τρένου με φορτηγό - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός γραμματέας Παιδείας στο Newsbomb για την τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Καμία αναφορά στην καρτέλα της 10χρονης για προβλήματα υγείας

17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παράτησε την Premier League και το ποδόσφαιρο για να γίνει φωτογράφος

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 10χρονη έκανε τεστ δυσλεξίας και αποκαλύφθηκε ότι έχει IQ 136 - Έγινε μέλος της Mensa, το κλαμπ ιδιοφυών

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Να βελτιώσουμε την ομάδα μας, ο κάθε ποδοσφαιριστής να δώσει τα πάντα»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο κατέρρευσε η 10χρονη

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προχωρά σε ελληνοποίηση του ρόστερ, στο... στόχαστρο και ο Κοντούρης

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου πρέπει να τεθεί υπό έρευνα, δηλώνει ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιουφρέ - «Ο βασιλιάς Κάρολος να ασκήσει πίεση στον Τραμπ»

16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ παρέλαβε το «χρυσό παπούτσι» για τη σεζόν 2024-25

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αγοράζει χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σαφές προβάδισμα στην αιολική ενέργεια - Νέα «δικέφαλη» τουρμπίνα θα παράγει 50 ΜW

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

16:40ΕΛΛΑΔΑ

10χρονη μαθήτρια πέθανε την ώρα της γυμναστικής στο σχολείο της στον Ασπρόπυργο - Περπατούσε στο γήπεδο μπάσκετ την ώρα που κατέρρευσε - Έσπευσαν γυμναστής και σχολικός νοσηλευτής που έκανε ΚΑΡΠΑ αλλά μάταια

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο κατέρρευσε η 10χρονη

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης τρένου με φορτηγό - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός γραμματέας Παιδείας στο Newsbomb για την τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Καμία αναφορά στην καρτέλα της 10χρονης για προβλήματα υγείας

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα: «Κανένα νησί και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο» - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ