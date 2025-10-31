Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Αυτό είναι το σχολείο στο οποίο κατέρρευσε η 10χρονη

Τραγική κατάληξη είχε η 10χρονη μαθήτρια, η οποία έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, καθώς περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ στο προαύλιο του σχολείου της στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα, οι συμμαθητές της έκαναν γυμναστική.

Άμεση ήταν η αντίδραση του γυμναστή και του σχολικού νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε αμέσως και ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καλώντας ταυτόχρονα το ΕΚΑΒ.

Μάχη με τον χρόνο

Ακολούθησε μια αγωνιώδης μάχη του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας με τον χρόνο, λόγω της έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή.

Ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας και, τελικά, μοτοσυκλετιστές της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ. ανέλαβαν τον ρόλο του προπομπού. Χάρη στην παρέμβασή τους, το ασθενοφόρο έφτασε στο σχολείο, περίπου είκοσι λεπτά μετά την κλήση.

Αγωνία μέχρι τέλους

Η κατάσταση της μαθήτριας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη: ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Οι διασώστες συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ και, με την Ομάδα ΔΙ.Α.Σ. να ανοίγει τον δρόμο, τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Εκεί, οι ιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν. Παράλληλα, στο νοσοκομείο άρχισαν να φτάνουν οι συγγενείς του παιδιού, βυθισμένοι.

Για τα αίτια του θανάτου του παιδιού, ο οποίος εικάζεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια, θα αποφανθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής για κατάθεση σχετικά με το περιστατικό.

Πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας αναφέρουν ότι σύμφωνα με την καρτέλα υγείας της, το παιδί δεν είχε καταγεγραμμένα ιατρικά προβλήματα και μπορούσε να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

«Ήταν ένα παιδάκι κάτω και του έκαναν ΚΑΡΠΑ»

Στην κάμερα του Newsbomb μίλησε ένας περίοικος περιγράφοντας τα όσα είδε την ώρα που κατέρρευσε το 10χρονο κορίτσι. «Ήταν ένα παιδάκι κάτω και του έκαναν ΚΑΡΠΑ», είπε και πρόσθεσε πως «ήταν από πάνω του ο γιατρός του σχολείου». Αμέσως μετά ανέφερε πως «Το πήρε το ασθενοφόρο συνοδεία αστυνομίας». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «Έκλαιγε ένα παιδί», ενώ είπε πως είχαν έρθει ήδη κάποιοι συγγενείς.

