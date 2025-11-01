Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 50χρονος που έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας
Τραγωδία το πρωί του Σαββάτου (01/11) στην οδό Καποδιστρίου, στην Πάτρα
Μεγάλη αναστάτωση σε μία φιλήσυχη γειτονιά της Πάτρας, ύστερα από την είδηση του θανάτου ενός άνδρα ηλικίας 50 ετών, ο οποίος έπεσε από τον 2ο όροφο στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στην οδό Καποδιστρίου, ενώ, ο άτυχος άνδρας ζούσε μόνος του, καθώς οι γονείς του είχαν πεθάνει και αντιμετώπιζε καρδιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα, όπως μεταδίδει το tempo24.news.
Στο σημείο έφτασαν στελέχη της Άμεσης Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας, που διεξαγάγουν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 50χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.
