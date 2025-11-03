Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος ο εν Ολύμπος και ο Άγιος Πορφύριος ο Μίμος ο προστάτης των ηθοποιών.

Επίσης, τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία:

Ο Άγιος Νίκανδρος ο Επίσκοπος Μύρων και Ερμαίος ο Πρεσβύτερος οι Ιερομάρτυρες

Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατατζής ο Βασιλέας και ελεήμονας

Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης ο Ομολογητής ο εν Δράμα

Ποιος ήταν ο Πορφύριος ο Μίμος

Ο Άγιος Πορφύριος έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη και ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του, που ήταν μίμος, δηλαδή ηθοποιός.

Όταν κάποτε ο Ιουλιανός γιόρταζε τα γενέθλια του, ο Άγιος προστάχθηκε να μιμηθεί και να περιπαίξει τα Μυστήρια των Χριστιανών. Τότε ο Άγιος Πορφύριος μπήκε στην κολυμβήθρα και φώναξε: «Βαπτίζεται Πορφύριος, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» και όταν βγήκε από το νερό, φόρεσε λευκά ενδύματα και ομολόγησε μπροστά σ’ όλο το κοινό που τον παρακολουθούσε, ότι είναι Χριστιανός. Εξαγριωμένος ο βασιλιάς διέταξε να τον αποκεφαλίσουν.

