Κίνηση τώρα: Χάος στην Αττική Οδό από τροχαίο - Καθυστερήσεις 25 λεπτών από το ύψος της Ανθούσας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής 

Κίνηση τώρα: Χάος στην Αττική Οδό από τροχαίο - Καθυστερήσεις 25 λεπτών από το ύψος της Ανθούσας
Αυξημένη είναι η κίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με σημαντικά προβλήματα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα.

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά την Ανθούσα, με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας δημιουργώντας καθυστερήσεις 25 λεπτών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό:

  • Καθυστερήσεις 5΄-10΄ προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία.
  • Καθυστερήσεις 10΄-15΄ προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία.
  • Καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση και σε άλλες οδούς της Αθήνας:

  • Αλεξάνδρας
  • Μεσογείων
  • Κατεχάκη, και στα δύο ρεύματα (προς και από Ηλιούπολη)
  • Λεωφ. Κηφισίας, άνοδος και κάθοδος
  • Βασ. Σοφίας, άνοδος και κάθοδος
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Καλλιρρόης
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
Παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς:

  • Αθηνών–Λαμίας (έξοδος): Από Λένορμαν έως Αχαρνών.
  • Αθηνών–Λαμίας (είσοδος): Από Κηφισιά έως Λένορμαν.
  • Αθηνών–Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος): Από Δαφνί έως Διυλιστήρια.
