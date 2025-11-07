Κίνηση τώρα: Χάος στην Αττική Οδό από τροχαίο - Καθυστερήσεις 25 λεπτών από το ύψος της Ανθούσας
Αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής
Αυξημένη είναι η κίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με σημαντικά προβλήματα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα.
Τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά την Ανθούσα, με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας δημιουργώντας καθυστερήσεις 25 λεπτών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό:
- Καθυστερήσεις 5΄-10΄ προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία.
- Καθυστερήσεις 10΄-15΄ προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία.
- Καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Αυξημένη κίνηση και σε άλλες οδούς της Αθήνας:
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη, και στα δύο ρεύματα (προς και από Ηλιούπολη)
- Λεωφ. Κηφισίας, άνοδος και κάθοδος
- Βασ. Σοφίας, άνοδος και κάθοδος
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
Παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς:
- Αθηνών–Λαμίας (έξοδος): Από Λένορμαν έως Αχαρνών.
- Αθηνών–Λαμίας (είσοδος): Από Κηφισιά έως Λένορμαν.
- Αθηνών–Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος): Από Δαφνί έως Διυλιστήρια.
