Κίνηση τώρα: Χάος στην Αττική Οδό από τροχαίο - Καθυστερήσεις 25 λεπτών από το ύψος της Ανθούσας

Αυξημένη είναι η κίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με σημαντικά προβλήματα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα.

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά την Ανθούσα, με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας δημιουργώντας καθυστερήσεις 25 λεπτών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄ προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄ προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας. https://t.co/KRuWbDN36H — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 7, 2025

Αυξημένη κίνηση και σε άλλες οδούς της Αθήνας:

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη, και στα δύο ρεύματα (προς και από Ηλιούπολη)

Λεωφ. Κηφισίας, άνοδος και κάθοδος

Βασ. Σοφίας, άνοδος και κάθοδος

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς: