Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη δύο Ουκρανών για τη δολοφονία του 31χρονου

Έπειτα από πολυήμερη και μεθοδική έρευνα, η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε τη φρικτή δολοφονία ενός 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα, που είχε συγκλονίσει στις αρχές Οκτωβρίου. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ομοεθνών του, ηλικίας 29 και 38 ετών, οι οποίοι φέρονται ως οι βασικοί δράστες της άγριας επίθεσης, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο. Το θύμα είχε βρεθεί δεμένο με τάιραπ και φέροντας πολλαπλά τραύματα από ξυλοδαρμό και αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αρχές κατέληξαν στην ταυτότητα των δύο αλλοδαπών δραστών. Το πρωί της 6ης Νοεμβρίου 2025, αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους ύστερα από διακριτική επιτήρηση κατοικιών όπου διέμεναν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 38χρονος επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανακριτικής έρευνας, οι δύο άνδρες, το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, επιτέθηκαν σε 48χρονο συγκάτοικο του θύματος, τον οποίο ακινητοποίησαν με τη βία και τον ανάγκασαν να τους ανοίξει την πόρτα της οικίας. Εκεί τον έδεσαν και τον τραυμάτισαν, περιμένοντας την επιστροφή του 31χρονου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν ο 31χρονος μπήκε στο διαμέρισμα, οι δράστες τον έδεσαν, τον ξυλοκόπησαν άγρια και του κατάφεραν θανατηφόρα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν από το σπίτι οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο του θύματος.

Τα ευρήματα των αστυνομικών

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων:

Τον ρουχισμό που φορούσαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος

106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (“σοκολάτα”) και μικροποσότητα ακατέργαστης

Τα κλοπιμαία από την οικία του θύματος

40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Περίστροφο, σιδερογροθιά και τέσσερις ζυγαριές ακριβείας

Οι κατηγορίες

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή, ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Ο ένας εκ των δραστών αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για απείθεια.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού τους.