Άγιος Παντελεήμονας: Τρίτο άνθρωπο «μυστήριο» αναζητούν οι αρχές για τη δολοφονία του 31χρονου

Η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για την ανθρωποκτονία ενός 31χρονου Ουκρανού σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα συνεχίζεται, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Την Αστυνομία ειδοποίησε ο συγκάτοικός του και ομοεθνής του, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος είναι τραυματισμένος και υποστήριξε πως δέχτηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν στην ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη μαρτυρία του τραυματία. Παράλληλα, αναζητείται και τρίτο άτομο που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έφυγε από το διαμέρισμα νωρίς το πρωί της 10ης Οκτωβρίου.

Η έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και υλικού DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και από το εσωτερικό του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο, με σκοπό να ξεκαθαριστεί η υπόθεση.

Σύμφωνα με τον 48χρονο τραυματία, «τέσσερις άνδρες, αφού εισέβαλαν στο διαμέρισμα, ξυλοκόπησαν το 30χρονο Ουκρανό μέχρι θανάτου», ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» για δεύτερο 24ωρο με σοβαρά τραύματα. Επιπλέον, στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αν υπήρξε καυγάς ανάμεσα στα θύματα πριν από το θάνατο.

Ο τραυματίας κατάφερε να λυθεί από τους δεσμούς του και έφτασε αιμόφυρτος σε κοντινό σούπερ μάρκετ, όπου ζήτησε βοήθεια και κάλεσε την αστυνομία φωνάζοντας «καλέστε την αστυνομία», όπως καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος ζητά βοήθεια αιμόφυρτος

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ μετέδωσε ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σούπερ μάρκετ, στο οποίο αναζήτησε βοήθεια ο άνδρας. Στα πλάνα φαίνεται να είναι αιμόφυρτος ενώ φαίνονται και τα tie wrap στα χέρια.

Πάντως, αυτό που προκαλεί αίσθηση και ερευνούν οι Αρχές, είναι ότι ο τραυματίας είχε ακόμα το tie wrap στα χεριά του, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς κατάφερε να λυθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει η Αστυνομία στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν, έφτασε η μητέρα του θύματος, που έσπευσε για να δει τι συνέβη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του τραυματία, 4 αδίστακτοι εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους ξυλοκοπήσαν βάναυσα, ωστόσο, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης της εξώπορτας, κάτι το οποίο προβληματίζει τα στελέχη του Εγκληματολογικού Τμήματος της Ασφάλειας Αττικής, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ των 2 ανδρών.

Την ιδία ώρα, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, μέσα στο διαμέρισμα υπήρξε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, με την Αστυνομία να εκτιμά πως πρόκειται για κλοπιμαία. Το ένα από τα δύο θύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους στο Newsbomb, εργαζόταν σε οικοδομή.

Όλα αυτά έγιναν σε μία ήσυχη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα και μία πολυκατοικία που διαμένουν οικογένειες.