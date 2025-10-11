Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα μέσα στο διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Σεράφη που διέμενε μαζί με τον 48χρονο φίλο του, ο οποίος βρέθηκε στο ίδιο σημείο από τους αστυνομικούς, επίσης τραυματισμένος, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το θύμα, ένας άνδρας 31 ετών, φαίνεται ότι ξυκολοπήθηκε μέχρι θανάτου, ενώ, εντοπίστηκε νεκρός με tie wrap στα χέρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής (10/10), ο 48χρονος τραυματίας, όντας αιμόφυρτος, επίσης δεμένος tie wrap στα χέρια αλλά και μονωτική ταινία στο κεφάλι, άρχισε να τρέχει στα στενά της περιοχής φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια.

Μπήκε σε επιχείρηση της περιοχής λέγοντας στην ιδιοκτήτρια να καλέσει την Αστυνομία, ενώ λίγο αργότερα της αποκάλυψε ότι ο φίλος του είναι νεκρός πάνω στο σπίτι.

Πάντως, αυτό που προκαλεί αίσθηση και ερευνούν οι Αρχές, είναι ότι ο τραυματίας είχε ακόμα το tie wrap στα χεριά του, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς κατάφερε να λυθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει η Αστυνομία στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν, έφτασε η μητέρα του θύματος, που έσπευσε για να δει τι συνέβη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του τραυματία, 4 αδίστακτοι εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους ξυλοκοπήσαν βάναυσα, ωστόσο, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης της εξώπορτας, κάτι το οποίο προβληματίζει τα στελέχη του Εγκληματολογικού Τμήματος της Ασφάλειας Αττικής, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ των 2 ανδρών.

Την ιδία ώρα, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, μέσα στο διαμέρισμα υπήρξε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, με την Αστυνομία να εκτιμά πως πρόκειται για κλοπιμαία. Το ένα από τα δύο θύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους στο Newsbomb, εργαζόταν σε οικοδομή.

Όλα αυτά έγιναν σε μία ήσυχη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα και μία πολυκατοικία που διαμένουν οικογένειες.

