Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου»

Ποια σενάρια εξετάζει η Ελληνική Αστυνομία για το συμβάν στον Άγιο Παντελεήμονα, με έναν νεκρό και έναν τραυματία μέσα σε διαμέρισμα

Κατερίνα Ρίστα

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου»
EUROKINISSI.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα μέσα στο διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Σεράφη που διέμενε μαζί με τον 48χρονο φίλο του, ο οποίος βρέθηκε στο ίδιο σημείο από τους αστυνομικούς, επίσης τραυματισμένος, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το θύμα, ένας άνδρας 31 ετών, φαίνεται ότι ξυκολοπήθηκε μέχρι θανάτου, ενώ, εντοπίστηκε νεκρός με tie wrap στα χέρια.

Θρίλερ με νεκρό άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0107
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Θρίλερ με νεκρό άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0207
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Θρίλερ με νεκρό άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0307
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Θρίλερ με νεκρό άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0407
Πηγή: EUROKINISSI.
Θρίλερ με νεκρό άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0507
Πηγή: EUROKINISSI.
Θρίλερ με νεκρό άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0607
Πηγή: EUROKINISSI.
Θρίλερ με νεκρό άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0707
Πηγή: EUROKINISSI.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής (10/10), ο 48χρονος τραυματίας, όντας αιμόφυρτος, επίσης δεμένος tie wrap στα χέρια αλλά και μονωτική ταινία στο κεφάλι, άρχισε να τρέχει στα στενά της περιοχής φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια.

Μπήκε σε επιχείρηση της περιοχής λέγοντας στην ιδιοκτήτρια να καλέσει την Αστυνομία, ενώ λίγο αργότερα της αποκάλυψε ότι ο φίλος του είναι νεκρός πάνω στο σπίτι.

Πάντως, αυτό που προκαλεί αίσθηση και ερευνούν οι Αρχές, είναι ότι ο τραυματίας είχε ακόμα το tie wrap στα χεριά του, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς κατάφερε να λυθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει η Αστυνομία στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν, έφτασε η μητέρα του θύματος, που έσπευσε για να δει τι συνέβη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του τραυματία, 4 αδίστακτοι εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους ξυλοκοπήσαν βάναυσα, ωστόσο, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης της εξώπορτας, κάτι το οποίο προβληματίζει τα στελέχη του Εγκληματολογικού Τμήματος της Ασφάλειας Αττικής, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ των 2 ανδρών.

Την ιδία ώρα, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, μέσα στο διαμέρισμα υπήρξε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, με την Αστυνομία να εκτιμά πως πρόκειται για κλοπιμαία. Το ένα από τα δύο θύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους στο Newsbomb, εργαζόταν σε οικοδομή.

Όλα αυτά έγιναν σε μία ήσυχη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα και μία πολυκατοικία που διαμένουν οικογένειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος με το βλέμμα στο μέλλον

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποια μειώνονται έως 73% – Οφέλη για «μεσαία τάξη» και ακριβές περιοχές

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκεχειρία με τη «σφραγίδα Τραμπ» - Ελπίδα αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: Κτηνοτρόφοι αγοράζουν παράνομα εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου

05:39ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι στο διαδίκτυο: Η ΕΕ συμφωνεί στην ανάγκη προστασίας τους αλλά διαφωνεί στο όριο ηλικίας

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε νέα φάση εμπορικός πόλεμος με την Κίνα - Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ και πόσο θα φτάσουν οι δασμοί

04:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Διαβεβαιώνει ότι δεν θα καταφύγει στο εξωτερικό η πρώην πρόεδρος της χώρας

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα κρατήσει»

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρέσβη της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ για το Νόμπελ Ειρήνης: «Ελπίζω να πάρει και το Νόμπελ φυσικής»

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας με νέους δασμούς και ελέγχους εξαγωγών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατηγορίες για διαφθορά κατά του Δημάρχου της Άγκυρας - Πώς συνδέεται με τον Ιμάμογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Καμπανάκι» Χιλετζάκη για το ελαιόλαδο - «Αν δεν δράσουμε τώρα, ο “πράσινος χρυσός” θα γίνει χαμένος θησαυρός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ