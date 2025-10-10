Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) στην οδό Σεράφη, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Συγκρεκριμένα, ένας άνδρας βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος μέσα σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ, στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας, επίσης τραυματισμένος, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για ιατρική περίθαλψη.

Το θύμα, ένας άνδρας 31 ετών, φαίνεται ότι ξυκολοπήθηκε μέχρι θανάτου, ενώ, εντοπίστηκε νεκρός με tie wrap στα χέρια, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πως πρόκειται για άγριο περιστατικό κακοποίησης.

Ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες –λέει πως είναι ουκρανικής καταγωγής αλλά βρέθηκαν πολωνικά διαβατήρια στην κατοχή τους– έπεσαν θύματα άγριου ξυλοδαρμού από 4 δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και του Εγκληματολογικού Τμήματος της Ασφάλειας Αττικής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει στο διαμέρισμα αν υπάρχουν ίχνη παραβίασης της πόρτας ή αν τα θύματα άνοιξαν στους δράστες, εφόσον φυσικά αποδειχτεί ο ισχυρισμός του τραυματία ότι εκείνος και το θύμα υπέστησαν ξυλοδαρμό από 4 άτομα.