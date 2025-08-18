Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου

Σκηνές άγριας Δύσης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα επί της οδού Μιχάλη Βόδα 200, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb το θύμα είναι περίπου 30 ετών, Αλβανικής καταγωγής και έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς που δέχθηκε στη μέση του δρόμου.

Το θύμα φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Δίπλα του εντοπίστηκε ένας κάλυκας, με τις Αρχές να εξετάζουν το σενάριο η δολοφονία να σχετίζεται με υπόθεση ναρκωτικών ή με προσωπικές διαφορές.