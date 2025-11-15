Οκτώ χρόνια από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Αποκάλυψη μνημείου για τα 25 θύματα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αλλά και οργής για την πρόσφατη αθώωση όλων των κατηγορουμένων, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (15/11) οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 8 ετών από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, στην οποία 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που αφιερώνεται στις «25 Αδικοχαμένες Ψυχές», στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των θυμάτων εκείνης της ημέρας.

Το μνημείο στις «25 Αδικοχαμένες Ψυχές» INTIME NEWS

«Δεν κάναμε τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια γιατί στηριζόμασταν. Θέλαμε να τελειώσουμε με τη δικαιοσύνη. Κάναμε τον σύλλογο αφού είδαμε ότι η δικαιοσύνη όμως δεν ήρθε. Θα συνεχίζουμε τους αγώνες μας, και για αυτό κάναμε τον σύλλογο, και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το ίδιο μοτίβο συνεχίζεται. Αλλού 57, αλλού 104, αλλού 25», δήλωσε ο Παναγιώτης Κοντολιός, μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Πλημμυροπαθών Θανόντων Μάνδρας.

Η πένθιμη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους συγγενείς να αφήνουν 25 μαύρα μπαλόνια να ανέβουν στον ουρανό, ένα για κάθε ψυχή που χάθηκε.

Διαβάστε επίσης