Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Ισόβια σύνταξη και για το Μάτι

Ελεύθερος Τύπος: Οι 12 φόροι που μειώνονται το 2026

Το Βήμα: Τι ανησυχεί τον Πρόεδρο

Καθημερινή: 18.000 «εξωχώριες» στη Βουλγαρία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ο ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί εξαιτίας ανατροπής σκάφους στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα - Ιαπωνία: Σκηνικό έντασης με πλοίο της ακτοφυλακής

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Ανεύθυνες» οι στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με Τρινιντάντ και Τομπάγκο

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι παιδιά νεκρά απο βομβαρδισμούς κατά ανταρτών

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - Ρωσία: Προετοιμάζονται ανταλλαγές αιχμαλώτων για τα Χριστούγεννα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - Δολοφονίες αξιωματούχων

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα από τους συμμάχους της Ουκρανίας

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στο Κονγκό: 18 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών σε κέντρο υγείας

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ροδόπη: Δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους από τροχαίο

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές έχασαν την ζωή τους σε ανατροπή βαρκών με μετανάστες

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Μεγάλη γκέλα της Δανίας, δε νίκησε εντός έδρας τη Λευκορωσία

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

23:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή οι καταγγελίες και οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον οίκο ευγηρίας - Τρύπια σεντόνια, απίστευτη ζέστη και χαστούκια στους ηλικιωμένους

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Καθυστερεί» ο χειμώνας για μία ακόμη εβδομάδα - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

21:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο που πετάχτηκε στον δρόμο», αναφέρει επιβάτης

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Μεγάλη γκέλα της Δανίας, δε νίκησε εντός έδρας τη Λευκορωσία

23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

