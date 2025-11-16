Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Ισόβια σύνταξη και για το Μάτι
Ελεύθερος Τύπος: Οι 12 φόροι που μειώνονται το 2026
Το Βήμα: Τι ανησυχεί τον Πρόεδρο
Καθημερινή: 18.000 «εξωχώριες» στη Βουλγαρία
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ο ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο
04:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα - Ιαπωνία: Σκηνικό έντασης με πλοίο της ακτοφυλακής
03:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία: Έξι παιδιά νεκρά απο βομβαρδισμούς κατά ανταρτών
23:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:23 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)
13:45 ∙ LIFESTYLE
Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA
23:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος