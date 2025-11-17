Διακοπές νερού τη Δευτέρα (17/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Λιδωρικίου και Ανάφης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λουίζης Ριανκούρ και Βυτίνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΜΕΝΙΔΙ
Παπανίκα και Παπασωτηρίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ήρας και Αγγέλων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Περικλέους και Επτανήσου
