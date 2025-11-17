Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (17/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
17/11/2025 6:30:00 πμ
17/11/2025 5:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΩΝΙΑΣ
531
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 10:30:00 πμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΓΕΝΝΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ - Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
525
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΦΡΑΝΤΖΗ - ΣΑΡΡΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'
526
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ
529
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΟΡΟΣ
530
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1478
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 3:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ.
926
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΑΣ - ΡΟΔΙΑΣ - ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
296
Λειτουργία
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΛΟΗΣ, ΛΟΓΓΟΥ, ΑΝΕΜΩΝΩΝ.
885
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΜΥΣΤΡΑ - ΛΥΣΙΠΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ - ΠΑΝΟΥΡΙΑ - ΑΙΝΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
503
Κατασκευές
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΣΥΡΙ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΟ ΒΡΥΣΑΚΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΟΥΚΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΑΣΣΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ - ΕΛΑΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ
1504
Λειτουργία
17/11/2025 8:00:00 πμ
17/11/2025 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
17/11/2025 8:30:00 πμ
17/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ ΝΟ 25 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΣ ΝΟ 53 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
1476
Κατασκευές
17/11/2025 9:00:00 πμ
17/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΔΗΜ. Α. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΠΑΝΟΛΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΚΡΗΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΔΗΜ. Α. ΜΕΤΑΞΑ ΝΟ 70 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1475
Κατασκευές
17/11/2025 10:00:00 πμ
17/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
925
Κατασκευές
17/11/2025 10:30:00 πμ
17/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ - Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
527
Κατασκευές
17/11/2025 12:30:00 μμ
17/11/2025 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΡΜΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΡΥΡΑΚΗ - ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ - ΒΙΑΝΝΟΥ
528
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος