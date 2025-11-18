Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (18/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 10:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΥΖΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΥΖΙΚΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΖΙΚΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟ 8 - 10 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1479
Κατασκευές
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ απο κάθετο: ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ 17 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1310
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1308
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΛΕΣΒΟΥ
533
Κατασκευές
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΛΑΡΙΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΧΟΡΕΥΤΟΥ - ΣΜΟΚΟΒΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΖΑΓΟΡΑΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
534
Κατασκευές
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΣΠΑΤΑ - ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1509
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΣΠΑΤΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΔΟΞΑ
1507
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΙΟΣΗ
532
Κατασκευές
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΣΠΑΤΑ - ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1509
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΣΠΑΤΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1508
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΣΠΑΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ. - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΠΕΚΑ ΑΠΟ Ν Μ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΕΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1505
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1483
Κατασκευές
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΡΙΕΖΗ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ - ΣΙΜΕΩΝΙΔΗ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ
297
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΠΟΛΥΘΕΑΣ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΠΥΘΙΑΣ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
297
Λειτουργία
18/11/2025 8:00:00 πμ
18/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΣΠΑΝΟΥ, ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΛΣΟΥΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΘΩΜΗΣ.
927
Κατασκευές
18/11/2025 8:30:00 πμ
18/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΑΝΙΛΗ απο κάθετο: ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 12 έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1480
Κατασκευές
18/11/2025 9:00:00 πμ
18/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ έως κάθετο:ΣΟΥΛΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ
1464
Κατασκευές
18/11/2025 9:00:00 πμ
18/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΝΟ 36 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1477
Κατασκευές
18/11/2025 9:30:00 πμ
18/11/2025 12:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΛΙΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΩΜΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΝΟΥ ΝΟ 5 από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
1481
Κατασκευές
18/11/2025 11:00:00 πμ
18/11/2025 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΑΣΗΘΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1437
Κατασκευές
18/11/2025 11:00:00 πμ
18/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΝΙΣΗΡΟΥ
536
Κατασκευές
18/11/2025 11:30:00 πμ
18/11/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 113 από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 39 από: 10:30 πμ έως: 03:00 μμ
1482
Κατασκευές
18/11/2025 11:30:00 πμ
18/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΠΙΣΤΕΩΣ - ΧΙΩΝΑΤΗ Μ. - ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ - ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
535
Κατασκευές
18/11/2025 2:30:00 μμ
18/11/2025 5:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ζυγά οδός:ΔΟΥΣΜΑΝΗ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Δ. Α. ΜΕΤΑΞΑ από: 02:30 μμ έως: 05:30 μμ
1484
Κατασκευές
