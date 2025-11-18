Νεός Κόσμος: Μία σύλληψη και δύο προσαγωγές και για τον θάνατο του 58χρονου

Βρέθηκαν και κρατούνται από τους αστυνομικούς οι εμπλεκόμενοι στον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου άνδρα, ο οποίος κατέληξε έπειτα από τροχαίο το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την έρευνα προέκυψε πως τρεις νεαροί, δύο Έλληνες (ο ένας 21 ετών) και ένας 29χρονος Αλβανός βρίσκονταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου με δύο μηχανάκια και κάποια στιγμή, σταμάτησαν και για άγνωστο λόγο, άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια.

Ο 21χρονος και ο 29χρονος προσήχθησαν, ενώ, η Αστυνομία προχώρησε και σε μία σύλληψη.

Οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου επιτέθηκαν στον 58χρονο, διότι ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.

Δείτε αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb με όσα έγιναν λίγα λεπτά μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου. Στο σημείο της επίθεσης έχουν φτάσει περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας και άνδρες της Ασφάλειας:

