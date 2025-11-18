Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού – Έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή δύο ατόμων για το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Αμέσως έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στον «Ευαγγελισμό», όμως, εξέπνευσε λίγη ώρα αφότου έφτασε στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο, με την Αστυνομία να εκτιμά πως πιθανότατα ο άνδρας υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τα δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου επιτέθηκαν στον 58χρονο, διότι ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.