Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στις 18:00 στον Νέο Κόσμο.

Συγκεκριμένα, ένας 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Αμέσως έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο άνδρας εξέπνευσε λίγη ώρα αφότου είχε φτάσει στο νοσοκομείο. Οι ακριβείς αιτίες του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστές, ενώ οι γιατροί θεωρούν ότι κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

Εκτός αυτού, ο άνδρας έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο. Η αστυνομία να ερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να δέχθηκε γροθιές από 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονυο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.