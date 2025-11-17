Νέος Κόσμος: Νεκρός 58χρονος οδηγός μετά από τροχαίο - Είχε τραύματα στο κεφάλι

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στον Νέο Κόσμο, όταν ένας 58χρονος άνδρας προσέκρουσε με το όχημά του σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση, και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύματα στο κεφάλι και ερευνάται το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστη ανακοπή καρδιάς είτε πριν είτε μετά τη σύγκρουση.

