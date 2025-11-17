Σφοδρό τροχαίο στην Κρήτη: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κρήτη στον επαρχιακό οδικό δίκτυο Πεζά – Αρκαλοχώρι του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και στη συνέχεια τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω τους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ με 4 άτομα, με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλώβισε νεκρό έναν άνδρα, ηλικίας 50-55 ετών.

Παράλληλα, δύο τραυματίες, ηλικίας 24 και 53 ετών, οι οδηγοί των άλλων οχημάτων που βγήκαν μόνοι τους από τα αυτοκίνητά τους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα.