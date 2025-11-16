Τροχαίο με απεγκλωβισμό στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο
Σοβαρό τροχαίο, στο οποίο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (16/11) στο Ρέθυμνο, έξω από το χωριό Κοξαρέ.
Άγνωστο πώς, το όχημα που σύμφωνα με το Cretalive, οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να εγκλωβιστεί σε αυτό και να τραυματιστεί.
Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και τον απεγκλώβισε ενώ ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
