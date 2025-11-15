Χανιά: Τροχαίο με απεγκλωβισμό στον Κουμπέ - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από ΙΧ το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Κουμπέ στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο όπου επέβαινε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα στη συμβολή των οδών Αγίων Αποστόλων και Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr στο περιστατικό, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε δύο άτομα σε καλή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομία που έχει ξεκινήσει προανάκριση για το συμβάν.

