Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στο Ρέθυμνο η 159η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 159ης επετείου του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, παρουσία του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, των Περιφερειακών και αυτό διοικητικών αρχών του νησιού. Το πρωί πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση στην πόλη, με μαθητές, πολιτιστικούς συλλόγους, στρατιωτικά τμήματα και τον ερυθρό Σταυρό, στη Λεωφόρο Κουντουριώτη.

Ο υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, μιλώντας για μία από τις ιστορικότερες ημέρες της τοπικής όπως τόνισε ιστορίας, όχι μόνο του Ρεθύμνου, αλλά συνολικά της Κρήτης, είπε ότι η επανάσταση του 1866 και η εθελοθυσία στο Αρκάδι "αποτέλεσαν έναν μεγάλο σταθμό προς την ελευθερία μερικές δεκαετίες αργότερα". Μίλησε για μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας, των Ταξιαρχών, των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ επισημαίνοντας ότι αυτές οι δύο γιορτές "περνούν το μήνυμα ότι Ελλάδα και ορθοδοξία είναι ταυτόσημες έννοιες. Η χώρα μας, η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει κυριολεκτικά με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων προς την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και την νότια πλευρά, όπως επίσης και με τις κινήσεις που γίνονται στο γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό πεδίο. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας ενισχύονται και στέλνουν ένα μήνυμα αποτροπής σε όποιον επιβουλεύεται οποιαδήποτε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα".

Με αφορμή τον εορτασμό της Επετείου του Ολοκαυτώματος ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «H επέτειος του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε σήμερα, σηματοδοτεί τη δύναμη της πίστης στην ελευθερία. Οι ήρωες του Αρκαδίου με αδάμαστη καρτερία, μέσα από σκληρές δοκιμασίες άναψαν το φυτίλι και πυροδότησαν τον αγώνα ύπαρξης για τους ίδιους και την πατρίδα. Φέτος 159 χρόνια μετά, το μήνυμα της μεγάλης αυτοθυσίας παραμένει βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μας μνήμη, καθώς εμπνεόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από τα γεγονότα του Νοέμβρη του 1866, τα οποία είναι μια διαρκής ενθύμηση όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά κυρίως για το παρόν και το μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους".

Ακολούθησε Δοξολογία στην Ιερά Μονή Αρκαδίου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Προδρόμου, παρουσία βουλευτών κομμάτων και πλήθους κόσμου που συνόδευσαν τους αρχιερείς για την επιμνημόσυνη δέηση στο Μαυσωλείο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.