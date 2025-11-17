Κρήτη: 81χρονη κατάφερε να αποτρέψει γνωστή τηλεφωνική απάτη

Μια 81χρονη γυνάικα στο Ηράκλειο, απέτρεψε τηλεφωνική απάτη και οδήγησε στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος επιχείρησε να της αποσπάσει 700 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (16/11), όταν άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί της, ενημερώνοντάς την ψευδώς ότι ο γιος της είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και χρειαζόταν άμεσα χρήματα για χειρουργική επέμβαση.

Η γυναίκα παρέδωσε το χρηματικό ποσό στον άνδρα που εμφανίστηκε στην οικία της ως «εισπράκτορας», ωστόσο συγκράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και τον παρέδωσε στον γιο της, όταν κατάλαβε πως πρόκειται περί απάτης. Ο γιος της 81χρονης ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, ενώ τα 700 ευρώ επιστράφηκαν στη γυναίκα.

