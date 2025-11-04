Λάρισα: Έξι χρόνια κάθειρξης σε νεαρό ζευγάρι για τηλεφωνικές απάτες

Σε συνολική ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι ετών και έξι μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, καταδικάστηκε τη Δευτέρα (04/11) ζευγάρι στη Λάρισα για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες έχοντας τον ρόλο του «μεταφορέα» χρημάτων.

Η εγκληματική τους δράση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και σταμάτησε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στην Καρδίτσα. Συγκεκριμένα στις 6 Νοεμβρίου άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την γυναίκα και με το πρόσχημα ότι στενό συγγενικό της πρόσωπο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα, της ζήτησε το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία και αφού είχε συμφωνηθεί τηλεφωνικά μεταξύ της γυναίκας και του δράστη να καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, λίγη ώρα αργότερα, οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν πλησίον της οικίας της παθούσας και η κατηγορούμενη επιχείρησε να παραλάβει την τσάντα με τα χρήματα, την οποία είχε εναποθέσει κάτω από κάδο απορριμμάτων, όπως της είχε υποδειχθεί.

Οι κατηγορούμενοι ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, και από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι, τουλάχιστον ο άνδρας συμμετείχε σε ακόμη έξι περιπτώσεις απάτης σε βάρος γυναικών σε περιοχές της Μακεδονίας αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 59.200 ευρώ, 30 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά.

Η βουλγαρική «αγγελία»

Χθες στο δικαστήριο βρέθηκαν κατηγορούμενοι για τις πράξεις της απάτης από κοινού και κατ’εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα ποσού άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και της σύστασης συμμορίας. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως η εμπλοκή του στην υπόθεση ξεκίνησε όταν απάντησε σε μια αγγελία στο διαδίκτυο για εργασία σε εργοστάσιο αλουμινίου με έδρα τη Βουλγαρία. Η δουλειά που θα έκανε ήταν να εισπράττει κάποια χρήματα και να τα μεταφέρει στη Βουλγαρία όπου και θα αμείβονταν για τις υπηρεσίες του. Στην τελευταία περίπτωση «είσπραξης» ήταν μαζί και η γυναίκα του η οποία όπως ανέφερε στην απολογία της δεν γνώριζαν ότι έκαναν κάτι παράνομο.

Το δικαστήριο τελικά επέβαλλε συνολική ποινή κάθειρξης έξι ετών και έξι μηνών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη και ενώ αναγνώρισε και ελαφρυντική περίσταση. Αναγνώρισε επίσης ότι η κατηγορούμενη είναι και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού και αποφάσισε την τυχόν έκτιση της ποινής στην κατοικία της υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Διαβάστε επίσης