Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση οχημάτων με τέσσερις τραυματίες

Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε απόψε το βράδυ της Δευτέρας στις 8.30 μ.μ. στη Λάρισα και ειδικότερα στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Σήμανε συναγερμός σε αστυνομία και ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, καθώς από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα τα οποία μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια, καθώς και καύσιμα μετά στην σφοδρή σύγκρουση η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Δύο τραυματίες σοβαρά και δύο σε πιο ελαφριά κατάσταση μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

