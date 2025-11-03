Τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εύβοια - Βοσκός είχε δεχθεί επίθεση πριν λίγες μέρες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το evianews, το όχημα κινούνταν κανονικά όταν το άγριο ζώο εμφανίστηκε απροειδοποίητα μπροστά του. Ο οδηγός, αιφνιδιασμένος, προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, όμως η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

Από το ισχυρό χτύπημα, το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος, ενώ το αγριογούρουνο σκοτώθηκε ακαριαία. Ευτυχώς, ο οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής, χωρίς να τραυματιστεί, αν και υπέστη σοκ από την ένταση της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ένας βοσκός στην περιοχή της Καρύστου δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο την ώρα που βρισκόταν στο βουνό με το κοπάδι του.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στον άνδρα, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Ο 61χρονος, παρά τον αιφνιδιασμό, κατάφερε να απομακρυνθεί και να ζητήσει βοήθεια.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρύστου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.