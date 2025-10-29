Εύβοια: Αγριογούρουνο επιτέθηκε και τραυμάτισε βοσκό στην Κάρυστο

Η κατάσταση με τα αγριογούρουνα έχει πλέον ξεφύγει καθώς εκτός από το ότι προκαλούν τροχαία ατυχήματα καταστρέφουν περιουσίες αγροτών τώρα επιτίθενται και σε ανθρώπους.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ένας βοσκός στην περιοχή της Καρύστου δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο την ώρα που βρισκόταν στο βουνό με το κοπάδι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στον άνδρα, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Ο 61χρονος, παρά τον αιφνιδιασμό, κατάφερε να απομακρυνθεί και να ζητήσει βοήθεια.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρύστου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

