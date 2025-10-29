Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από συμπλοκή με συμμαθητές του

Περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, στο σημείο του συμβάντος κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν μαθητή της 1ης Λυκείου, που έφερε τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι από συμπλοκή που προηγήθηκε μεταξύ του μαθητή με άλλους συμμαθητές του.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Η διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

