Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ ετοιμαζόταν να μεταφερθεί στο γιατρό

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γλύφας όταν ένας ηλικιωμένος κατέρρευσε λίγο πριν μεταφερθεί στον γιατρό.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 91χρονος δεν αισθανόταν καλά με τον γιο του να αναλαμβάνει να τον μεταφέρει στον γιατρό με το αυτοκίνητό του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος πήγε να επιβιβαστεί στο όχημα, όταν ξαφνικά κατέρρευσε και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο γιος του έτρεξε να τον βοηθήσει, ωστόσο το χειρόφρενο του οχήματος δεν είχε πιάσει με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον πεσμένο ηλικιωμένο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 91χρονο στο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Στυλίδας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, ώστε να ξεκαθαρίσουν τα αίτια της τραγωδίας που βύθισε στο πένθος την οικογένεια.

