Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - Βίντεο

«Βγες έξω!», φώναζε επί δέκα λεπτά γυναίκα στο Νέο Φάληρο, στο ύψος του ΣΚΑΪ, στον σύντροφό της που βρισκόταν μέσα στ' αμάξι. Ο λόγος; Την είχε χτυπήσει στο μάτι και είχε αποκομίσει μελανιά στο σημείο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στην εκπομπή του καναλιού, «Live You», δημοσιογράφος που έτυχε να περνάει απ' το σημείο, ακούγονται οι τσιρίδες της κοπέλας προς το σύντροφό της και φαίνεται ο κόσμος που έχει σταθεί και κοιτάει, ανήμπορος να επέμβει.

