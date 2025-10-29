Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - Βίντεο
Ακραίο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Νέο Φάληρο με γυναίκα να ουρλιάζει στον σύντροφό της, επειδή της είχε μαυρίσει το μάτι
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Βγες έξω!», φώναζε επί δέκα λεπτά γυναίκα στο Νέο Φάληρο, στο ύψος του ΣΚΑΪ, στον σύντροφό της που βρισκόταν μέσα στ' αμάξι. Ο λόγος; Την είχε χτυπήσει στο μάτι και είχε αποκομίσει μελανιά στο σημείο.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στην εκπομπή του καναλιού, «Live You», δημοσιογράφος που έτυχε να περνάει απ' το σημείο, ακούγονται οι τσιρίδες της κοπέλας προς το σύντροφό της και φαίνεται ο κόσμος που έχει σταθεί και κοιτάει, ανήμπορος να επέμβει.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06 ∙ WHAT THE FACT
Το φως ενώ κοιμόμαστε τη νύχτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού
14:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
14:53 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ με το rebranding του σε Allwyn
14:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
13:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ