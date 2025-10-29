Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - Βίντεο

Ακραίο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Νέο Φάληρο με γυναίκα να ουρλιάζει στον σύντροφό της, επειδή της είχε μαυρίσει το μάτι

Newsbomb

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Βγες έξω!», φώναζε επί δέκα λεπτά γυναίκα στο Νέο Φάληρο, στο ύψος του ΣΚΑΪ, στον σύντροφό της που βρισκόταν μέσα στ' αμάξι. Ο λόγος; Την είχε χτυπήσει στο μάτι και είχε αποκομίσει μελανιά στο σημείο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στην εκπομπή του καναλιού, «Live You», δημοσιογράφος που έτυχε να περνάει απ' το σημείο, ακούγονται οι τσιρίδες της κοπέλας προς το σύντροφό της και φαίνεται ο κόσμος που έχει σταθεί και κοιτάει, ανήμπορος να επέμβει.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη: Γιος επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του - Βρέθηκε νεκρός

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - «Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο»

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Second hand»: Τετραπλάσιος ο τζίρος στα καταστήματα πώλησης μεταχερισμένων ειδών στην Ελλάδα

15:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με $500 το μήνα: Τι φοβάται ο κόσμος (vid)

15:06WHAT THE FACT

Το φως ενώ κοιμόμαστε τη νύχτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

14:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ με το rebranding του σε Allwyn

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Θα κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ πόλεμο στη Βενεζουέλα;

14:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Μαθητής στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή με συμμαθητές του

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύντροφό του

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Χερσώνα - Εννέα τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά - Βίντεο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Ρόκι ούτε Ράμπο: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε την αγαπημένη κινηματογραφική στιγμή στην καριέρα του

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη την ώρα που βρίσκονταν μέσα 6 υπάλληλοι - Με κουρτίνα πήγαν να σβήσουν την φωτιά

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Γερμανός Σίμπερτ στο Ολυμπιακός - Άρης | Οι ορισμοί των διαιτητών

14:15WHAT THE FACT

Πυρηνικός κίνδυνος κάτω από τον πάγο: Η NASA βρίσκει μυστική στρατιωτική βάση των ΗΠΑ θαμμένη 60 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - «Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο»

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύντροφό του

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Τι υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό μήνυμα Βελγίου κατά Ρωσίας: Αν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη»

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Second hand»: Τετραπλάσιος ο τζίρος στα καταστήματα πώλησης μεταχερισμένων ειδών στην Ελλάδα

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η παρέλαση έστειλε την ΕΡΤ3 στα ουράνια – Χαμηλά ποσοστά για τα πρωινάδικα

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ