Σοκ στη Γλυφάδα: 69χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο χτύπημα ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα, όταν μία 69χρονη γυναίκα, η οποία κατευθυνόταν προς τη θάλασσα με δύο φίλες της, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από άγνωστο άνδρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb, η γυναίκα είχε σταματήσει για να ταΐσει τις αδέσποτες γάτες της γειτονιάς, όπως συνήθιζε, όταν ξαφνικά ένας άνδρας ηλικίας 38 ετών βγήκε από ένα στενό και αναίτια τη χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα.

Στο σημείο βρίσκονταν εργαζόμενοι του δήμου, οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα της και βοήθησαν την τραυματισμένη γυναίκα. Παράλληλα, κλήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου την ίδια ημέρα και σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου οδηγήθηκε στη φυλακή. Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας σε κρίσιμη κατάσταση όπου και νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες στην Εντατική. Μέχρι και σήμερα, η 69χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικής κλινικής όπου και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ διότι οι κλίνες ΜΕΘ στο Ασκληπείο δεν επαρκούν.

Γείτονες και φίλοι της περιγράφουν την 69χρονη ως μια ιδιαίτερα καλή και αγαπητή γυναίκα, εκφράζοντας την αδυναμία τους να συνειδητοποιήσουν το γεγονός: «Την αγαπάμε όλοι στην πολυκατοικία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», λένε συγκλονισμένοι.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη.