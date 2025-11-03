Λάρισα: Πήγε να πάρει τα χρωστούμενα και τον απείλησε με καραμπίνα – Δύο προσαγωγές
Το ραντεβού των δύο ανδρών πήρε απρόσμενη τροπή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα με πρωταγωνιστές δύο άντρες και επίδικο μία οικονομική συναλλαγή.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι δύο άντρες που είχαν οικονομικές διαφορές, έδωσαν ραντεβού στο γραφείο του ενός (ο οποίος φέρεται να όφειλε χρήματα στον άλλο), επί της οδού Λιβανάτων.
Ωστόσο, το ραντεβού πήρε απρόσμενη τροπή, αφού οι δυο τους λογομάχησαν και ο ένοικος του γραφείου φέρεται να απείλησε με καραμπίνα τον άλλο άνδρα, όπως αυτός κατήγγειλε στην αστυνομία.
Τελικά στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που προσήγαγαν τους δύο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ενώ κατά πληροφορίες στο γραφείο βρέθηκε μία καραμπίνα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια: Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης
12:34 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άλκης Καμπανός: Νέα αναβολή στη δίκη – Η εκδίκαση μετατίθεται για το 2026
09:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι
09:12 ∙ WHAT THE FACT