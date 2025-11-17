Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: «Έτσι σκοτώνεσαι και σκοτώνεις» - Σοκαριστικές εικόνες

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που προκύπτει όταν το αλκοόλ συνδυάζεται με την οδήγηση. Το περιστατικό επιβεβαιώνει πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο στο δρόμο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννη Λιονάκη, το φορτηγάκι έχασε τον έλεγχο, κατέστρεψε το στηθαίο ασφαλείας και κατέληξε σε πρανές, όπου σταμάτησε απότομα χάρη σε ένα δέντρο που εμπόδισε την πτώση του. Οι εικόνες από το σημείο, τις οποίες δημοσίευσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το όχημα με σοβαρές ζημιές, την καμπίνα ανοιχτή και αντικείμενα διασκορπισμένα γύρω, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο κ. Λιονάκης βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος και περιέγραψε με ειλικρίνεια την εμπειρία του: «Καθόμασταν στον ΒΟΑΚ για έναν καφέ, όταν ένας δυνατός θόρυβος μάς ξάφνιασε. Το φορτηγάκι είχε ξηλώσει το στηθαίο και σταμάτησε μόνο επειδή ένα δέντρο σταμάτησε την πορεία του. Τρέξαμε τρομαγμένοι, πλησιάζοντας την καμπίνα. Στο κάθισμα του συνοδηγού είδα κάτι που με έκανε να ανασάνω για λίγο, αλλά η έντονη μυρωδιά του αλκοόλ ήταν αμέσως αισθητή. Ο οδηγός παραδέχτηκε πως είχε πιει λόγω γιορτής οικογενειακής και είχε αποκοιμηθεί στο τιμόνι. Μια στιγμή απροσεξίας που μπορεί να κοστίσει ζωές».

Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο κ. Λιονάκης απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να μην υποτιμούν τον κίνδυνο, καθώς «κανένα στιγμιαίο γλέντι δεν αξίζει να στοιχίσει μια ζωή». Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων παραμένει βασικός στόχος, ιδιαίτερα στον ΒΟΑΚ, όπου η γεωγραφία και η συχνότητα των ατυχημάτων καθιστούν αναγκαία την αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας.