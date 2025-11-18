Ιεράπετρα: 92 μετανάστες διασώθηκαν στα ανοιχτά της νησίδας Χρυσής

Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) ανοιχτά της Κρήτης.

Ειδικότερα, δύο λέμβοι στις οποιές επέβαιναν συνολικά 92 μετανάστες εντοπίστηκαν στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της νησίδας Χρυσής.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το πρώτο σκάφος στο οποίο επέβαιναν 60 αλλοδαποί εντοπίστηκε 5,5 ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας και το δεύτερα στο οποίο επέβαιναν 32 άτομα εντοπίστηκε 11.2 ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας.

Στην επιχείρηση, η οποία έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, συμμετείχαν σκάφος της δύναμης Frontex, περιπολικό σκάφος του λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων όπου πρόκειται ν’ ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής τους και μεταφόρας τους στα προσωρινά κέντρα κράτησης.

