Διακοπές νερού την Τετάρτη (19/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΣΕΠΟΛΙΑ
Χρηστομάνου και Αυλώνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΑΙΞΩΝΗ
Δημελά Εμμ. και Σοφοκλέους
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:26 ∙ WHAT THE FACT
Το σπάνιο φαινόμενο που θα ξαναδούμε στον ουρανό το 2043
08:20 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
NCAA: Νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ, ξανά διψήφιος ο Αβδάλας
07:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη αύξηση στις εισφορές για το 2026
07:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Θα συναντηθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι στον Λευκό Οίκο
07:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:23 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος