Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 28/11 έως 18/12

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο εργασιών στον αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», στη σήραγγα Καλυδώνας, στον κλάδο προς Αντίρριο, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν από την Παρασκευή 28/11/2025 και ώρα 07:00 το πρωί έως την Πέμπτη 18/12/2025 και ώρα 18:00 το απόγευμα, ως εξής:

Ολικός αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση

προς Αντίρριο, μεταξύ του Α/Κ Μεσολογγίου (Χ.Θ. 31+822) και του Α/Κ

Γαβρολίμνης (Χ.Θ.18+507) και υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο.

Η διοχέτευση – εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Αντίρριο θα γίνει

μέσω του Α/Κ Μεσολογγίου (Χ.Θ. 31+822) στην Παλαιά Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.)

έως και τον Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507).

κατεύθυνση προς Αντίρριο, στον Α/Κ Μεσολογγίου (Χ.Θ. 31+822) και στον

Η/Κ Ευηνοχωρίου (Χ.Θ. 27+635).

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

*Με πληροφορίες από patrisnews.gr

