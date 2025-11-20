Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 74 ετών ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος. Για δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στο λιανεμπόριο μέσω της αλυσίδας Αφοί Μαρινόπουλοι και στη φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ.

Ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Ο επιχειρηματίας με την Ιωάννα Μαρινοπούλου

Σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες του ομίλου, όπως η Famar S.A., οι Αφοί Μαρινόπουλοι και η ΤΙΤΑΝ, ενώ συμμετείχε και σε άλλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανεξάρτητα από τον όμιλο.

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ήταν ενεργός και στον πολιτιστικό χώρο, υπηρετώντας ως ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Το πρώτο σούπερ μάρκετ που άνοιξε στην Ελλάδα

Το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ήταν ο «Μαρινόπουλος». Η οικογένεια Μαρινόπουλου ήταν ήδη γνωστή στο εμπόριο από τις αρχές του 20ού αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960, ο Δημήτριος Μαρινόπουλος κατάλαβε ότι οι καταναλωτές ήθελαν έναν νέο τρόπο να κάνουν τα ψώνια τους και είδε την ευκαιρία να φέρει στην Ελλάδα τα σούπερ μάρκετ. Την εποχή εκείνη υπήρχαν μόνο τα παραδοσιακά μπακάλικα, που είχαν λίγα είδη.

Το πρώτο κατάστημα που θεωρείται «κανονικό» σούπερ μάρκετ άνοιξε στο Κολωνάκι, στην οδό Κανάρη, αριθμός 8, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Με περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα, το κατάστημα εισήγαγε την έννοια της αυτοεξυπηρέτησης, όπου οι πελάτες μπορούσαν να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα από τα ράφια και να πληρώνουν στο ταμείο. Ήταν μια επανάσταση για το ελληνικό λιανεμπόριο και σήμανε το τέλος της αποκλειστικής κυριαρχίας των παραδοσιακών παντοπωλείων.

Η εταιρεία Μαρινόπουλος έγινε σημείο αναφοράς για τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, εισάγοντας νέες μορφές καταστημάτων, συνεργασίες με διεθνείς αλυσίδες και συνεχείς καινοτομίες στη λειτουργία των καταστημάτων της.

Παρά την τεράστια ανάπτυξη και τη μεγάλη επιτυχία, η εταιρεία αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και χρέη, που τελικά οδήγησαν σε κατάρρευση μέρους των δραστηριοτήτων της. Τα περισσότερα καταστήματα εξαγοράστηκαν από την αλυσίδα «Σκλαβενίτης».