Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (21/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

21/11/2025 12:00:00 πμ

21/11/2025 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΑΝΘΕΩΝ - Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ - ΡΟΔΩΝ - ΣΥΡΟΥ - ΔΑΦΝΩΝ - ΣΑΜΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

301

Λειτουργία

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΠΟΙΚΙΛΗΣ έως κάθετο: ΚΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1341

Λειτουργία

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩ απο κάθετο: ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 12:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΒΙΤΣΙ, ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΑΥΓΗΣ, ΑΙΓΛΗΣ, ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΓΑΠΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΝΥΜΦΩΝ, ΗΛΕΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ.

937

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1339

Λειτουργία

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1340

Λειτουργία

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ - ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ

543

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 1:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜ. - ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΥΡΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

300

Λειτουργία

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 1:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΡΕΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ έως κάθετο: Μ. ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ απο κάθετο: Μ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1311

Λειτουργία

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 53 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1507

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 3:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ έως κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΙΚΑΡΙΑΣ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΤΙΑ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΙΚΤΙΝΟΥ ΝΟ 44 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1510

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 3:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1510

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΛΙΑΔΟΣ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΝΩΣΣΟΥ.

936

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 4:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ - ΜΠΟΣΔΑ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΘΗΣΕΩΣ - Λ.ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΡΑΟΛΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΦΘΟΝΙΑΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ - ΟΡΙΩΝΟΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ

544

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 4:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΨΥΧΑΛΑ - ΣΕΦΕΡΗ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΙΩΝΙΑΣ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ - ΚΑΝΤΑΛΟΥ - ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ - ΦΡΑΝΤΖΗ - ΣΑΡΡΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' - ΑΝ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΠΟΥ

545

Κατασκευές

21/11/2025 8:00:00 πμ

21/11/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

21/11/2025 8:30:00 πμ

21/11/2025 4:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΤΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚ. - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓ. - ΚΟΡΑΗ ΑΔΑΜ. - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ - ΣΕΦΕΡΗ Γ. - ΕΛΥΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓ. - ΚΑΛΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

546

Λειτουργία

21/11/2025 9:00:00 πμ

21/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΙΠΛΑ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΠΛΑ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΦΙΓΓΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΦΙΓΓΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΦΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΔΙΠΛΑ έως κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΙΠΛΑ έως κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

1506

Κατασκευές

21/11/2025 9:00:00 πμ

21/11/2025 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ 76 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

1509

Κατασκευές

21/11/2025 12:00:00 μμ

21/11/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΡΝΗΣ 8 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1337

Λειτουργία

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ-Πούτιν - Εκτός ΝΑΤΟ η Ουκρανία, στη Ρωσία το Ντονμπάς

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην οδό Καλλιρρόης – Θα ισχύουν έως το τέλος του έτους

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

«Carbon Farming Schools»: Oι μαθητές καλλιεργούν τη γνώση για το περιβάλλον

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος αδελφός του θύματος – Αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός, οι μηνύσεις της εξεταστικής, η Διαμαντοπούλου και ο Τσίπρας, τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος, τα ταξίδια των Public

06:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα μελέτη του Προκόπη Παυλοπούλου για τα όρια της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διπλάσια η τιμή στο ψωμί - «Πικρός» ο καφές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλληνες διάσημοι στο μπλοκάκι του ΚΟΚ: Αλκοόλ, ταχύτητα και «γκάζια» για την αποφυγή των ελέγχων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολεμικό το κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Επίθεση Παύλου Μαρινάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «όλη την αντιπολίτευση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο Τραμπ 28 σημείων για την Ουκρανία: Τι προβλέπει για παραχωρήσεις εδαφών και ΝΑΤΟ - Υπό πίεση ο Ζελένσκι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

04:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα για εξάρθρωση κυκλώματος κλοπής ρούχων – Έγιναν οχτώ συλλήψεις – Ο ρόλος της 54χρονης αρχηγού

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Αθήνας: «Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία »

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ