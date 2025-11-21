Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (21/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
21/11/2025 12:00:00 πμ
21/11/2025 5:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΑΝΘΕΩΝ - Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ - ΡΟΔΩΝ - ΣΥΡΟΥ - ΔΑΦΝΩΝ - ΣΑΜΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
301
Λειτουργία
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΠΟΙΚΙΛΗΣ έως κάθετο: ΚΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1341
Λειτουργία
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩ απο κάθετο: ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΫΓΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά οδός:ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 12:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΒΙΤΣΙ, ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΑΥΓΗΣ, ΑΙΓΛΗΣ, ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΓΑΠΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΝΥΜΦΩΝ, ΗΛΕΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ.
937
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1339
Λειτουργία
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1340
Λειτουργία
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ - ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ
543
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 1:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜ. - ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΥΡΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
300
Λειτουργία
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 1:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΡΕΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ έως κάθετο: Μ. ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ απο κάθετο: Μ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1311
Λειτουργία
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 53 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1507
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ έως κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΙΚΑΡΙΑΣ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΤΙΑ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΙΚΤΙΝΟΥ ΝΟ 44 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1510
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1510
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΛΙΑΔΟΣ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΝΩΣΣΟΥ.
936
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ - ΜΠΟΣΔΑ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΘΗΣΕΩΣ - Λ.ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΡΑΟΛΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΦΘΟΝΙΑΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ - ΟΡΙΩΝΟΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ
544
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΨΥΧΑΛΑ - ΣΕΦΕΡΗ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΙΩΝΙΑΣ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ - ΚΑΝΤΑΛΟΥ - ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ - ΦΡΑΝΤΖΗ - ΣΑΡΡΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' - ΑΝ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΠΟΥ
545
Κατασκευές
21/11/2025 8:00:00 πμ
21/11/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
21/11/2025 8:30:00 πμ
21/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΤΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚ. - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓ. - ΚΟΡΑΗ ΑΔΑΜ. - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ - ΣΕΦΕΡΗ Γ. - ΕΛΥΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓ. - ΚΑΛΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
546
Λειτουργία
21/11/2025 9:00:00 πμ
21/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΙΠΛΑ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΠΛΑ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΦΙΓΓΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΦΙΓΓΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΦΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΔΙΠΛΑ έως κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΙΠΛΑ έως κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
1506
Κατασκευές
21/11/2025 9:00:00 πμ
21/11/2025 3:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ 76 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ
1509
Κατασκευές
21/11/2025 12:00:00 μμ
21/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΑΡΝΗΣ 8 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
1337
Λειτουργία
