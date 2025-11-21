Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων
Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας των εκδηλώσεων - Έως τέλος του έτους οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιρρόης
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσειςαπό τις 06:00 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας των εκδηλώσεων, περιλαμβάνοντας απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινές – σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.
Οι οδοί που επηρεάζονται:
- Μητροπόλεως: σε όλο το μήκος της και έως την πρώτη παράλληλη οδό, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθέτων.
- Αιόλου: από Ανδριανού έως Ερμού.
- Ερμού: από Αιόλου έως Αθηνάς, με περιορισμούς από 11:20 έως το τέλος των εκδηλώσεων.
- Βασιλίσσης Αμαλίας: σε όλο το μήκος της με πλήρη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας.
- Λεωφόρος Συγγρού: από Αθανασίου Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
- Αθανασίου Διάκου: στο ρεύμα προς Αμαλίας.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο, καθώς αναμένεται «να επικρατήσει το αδιαχώρητο».
Ο εορτασμός συμπίπτει με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ημέρα τιμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
