Ηράκλειο: Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό Έβανς.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος που διέσχιζε την οδό - σύμφωνα με μαρτυρίες- έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και σπινιαρίσματα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα, με τον οδηγό να κάνει «κόλπα» στη μέση του δρόμου, όταν ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία του, στριφογύρισε κάθετα στο οδόστρωμα και προσέκρουσε σε σταθμευμένα μηχανάκια και αυτοκίνητα.

Ένα άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο φέρεται να παρασύρθηκε από τη δύναμη της πρόσκρουσης και να καταλήξει πάνω σε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το τροχαίο έγινε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου, ενώ οι εικόνες από το σημείο καταγράφουν την ένταση της σύγκρουσης, με μηχανάκια πεσμένα στο οδόστρωμα και οχήματα χτυπημένα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει αγανάκτηση καθώς - όπως τονίζεται - από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από cretalive.gr