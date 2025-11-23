Θεσσαλονίκη: Δωρεάν ξενάγηση στον Λευκό Πύργο στο πλαίσιο του Open House Thessaloniki 2025
Δεκάδες πολίτες και τουρίστες πραγματοποίησαν δωρεάν ξενάγηση σήμερα στον Λευκό Πύργο στο πλαίσιο της δράσης Open House Thessaloniki 2025. Η επισκεψιμότητα ήταν μεγάλη, ενώ την ξενάγηση πραγματοποίησαν εθελοντές δράσης.
Παράλληλα περισσότερα από 73 διατηρητέα κτίρια άνοιξαν τις πύλες στο κοινό στο φετινό Open House Θεσσαλονίκη, ενώ το θεσμό υποστήριξαν 500 εθελοντές.
Η δράση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, με την ιδέα να ξεκινάει από το Λονδίνο το 1992.
