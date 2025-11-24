Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω δοκιμών στατικότητας γεφυρών

Λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00′ έως 07:00′ στις 25 και 26-11-2025, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, ως εξής:

Τρίτη 25-11-2025:

Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.

Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26-11-2025:

Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).

Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση στους παραπάνω οδικούς άξονες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθήσουν τις συστάσεις των ρυθμιστών τροχονόμων.