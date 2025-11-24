Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω δοκιμών στατικότητας γεφυρών
Σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν διακοπές κυκλοφορίας την Τρίτη και την Τετάρτη.
Λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00′ έως 07:00′ στις 25 και 26-11-2025, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, ως εξής:
Τρίτη 25-11-2025:
- Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.
- Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.
Τετάρτη 26-11-2025:
- Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
- Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).
- Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.
Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση στους παραπάνω οδικούς άξονες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθήσουν τις συστάσεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
